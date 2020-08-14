Польша прояснила детали санкций против Белоруссии

Европейский союз (ЕС) хочет ввести санкции против конкретных граждан Белоруссии. Детали мер, которые хотят ввести в объединении, прояснил глава МИД Польши Яцек Чапутович, его цитирует ТАСС.

«Мы не можем проходить мимо фактов фальсификации выборов и [применения] силы», — подчеркнул он. В связи с этим ЕС намерен составить список белорусских граждан, якобы участвовавших в фальсификации результатов президентских выборов и использовании силы.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза введут меры против официальных лиц Белоруссии. Они в первую очередь коснутся тех, кто несет ответственность «за применение насилия» в отношении граждан республики и нарушение прав человека.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru