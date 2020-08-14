Лукашенко призвали провести повторные выборы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко провести повторные выборы президента. Его цитирует РИА Новости.

Это предложение вошло в так называемый «план солидарности» с республикой. Моравецкий также порекомендовал провести выборы с участием международных наблюдателей и подчеркнул, что они должны быть свободными.

11 августа глава польского МИД Яцек Чапутович предложил свою страну в качестве посредника на переговорах между властями Белоруссии и оппозицией. По его мнению, между сторонами конфликта есть пространство для диалога.

Признанный Россией и рядом других государств президент страны Александр Лукашенко утверждал, что демонстрации в белорусских городах спровоцированы «кукловодами» с Запада.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.

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