Украина пообещала жестко защищать своих граждан в Белоруссии

Министерство иностранных дел Украины будет жестко защищать права и интересы своих граждан, находящихся в Белоруссии, где проходят массовые акции протеста против фальсификации президентских выборов. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, трансляция его брифинга доступна в Facebook.

Он рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Белоруссию до нормализации ситуации в стране.

Кулеба при этом отметил, что украинские власти настроены на конструктивный диалог с белорусскими партнерами.

12 августа в Минске силовиками были задержаны два украинца — волонтеры организации «Восток-SOS» Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Правозащитники призвали МИД Украины обратиться с запросом к властям Белоруссии с требованием их немедленного освобождения.

Украина отказалась давать оценку победе на президентских выборах в Белоруссии действующего главы государства Александра Лукашенко. «Мы пока внимательно отслеживаем ситуацию, как она развивается», — пояснил Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусские власти к терпимости, отказу от уличного насилия и открытому диалогу с обществом.

При этом партнеры Украины по «Люблинскому треугольнику» — Литва и Польша — совместно с Латвией разработали план помощи Белоруссии по выходу из политического кризиса. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, он содержит три пункта. Страны готовы быть посредниками между противоборствующими сторонами.

Белоруссию охватили массовые протесты после оглашения официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. За четыре дня протестных акций силовики задержали около семи тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены.