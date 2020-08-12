Порошенко выступил против Лукашенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на протесты в Белоруссии и выступил против репрессивных методов, применяемых властями. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на YouTube.

«Белорусы — традиционные друзья и партнеры украинского народа, искренние, дружелюбные и добропорядочные братья по крови и духу. Демократическая, стабильная, процветающая и независимая Беларусь является одним из ключевых факторов безопасности и благосостояния Украины», — сказал Порошенко.

Он добавил, что не может молча наблюдать, как соседняя страна «сползает в пучину хаоса и политической неопределенности». Порошенко призвал действующего президента Александра Лукашенко прекратить насилие, освободить политзаключенных, обеспечить диалог с обществом и объявить о проведении досрочных президентских выборов с участием международных наблюдателей.

«И в который раз призываю международное сообщество: смотрите за действиями российского агрессора, который только ждет удобного момента, для того чтобы покончить с белорусской государственностью и независимостью (...). Мы не имеем права потерять Белоруссию. Никому, ни белорусским властям, ни белорусскому народу, ни Евросоюзу, и тем более Украине, не нужна Белоруссия как западная провинция Российской неоимперии. Мы не должны дать ни малейшего шанса мародерству Кремля», — резюмировал Порошенко.

Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. В Бресте сотрудники правоохранительных органов стреляли на поражение боевыми патронами. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова. Подтверждена смерть двух демонстрантов.

Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. Всего за три ночи протестов были задержаны около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.