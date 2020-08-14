Евросоюз введет санкции против Белоруссии за нарушение прав человека

Евросоюз решил ввести санкции против Белоруссии за нарушение прав человека. Об этом сообщает источник ТАСС.

Министры иностранных дел 27 стран ЕС введут меры против официальных лиц республики. Они в первую очередь коснутся тех, кто несет ответственность «за применение насилия» в отношении граждан Белоруссии и нарушение прав человека.

«Консенсус есть. Политическое решение о введении санкций достигнуто», — рассказал источник в делегации одной из стран.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывала ЕС ввести санкции против Минска. Она выразила уверенность, что дискуссия министров иностранных дел Евросоюза «продемонстрирует мощную поддержку прав народа в Белоруссии на гражданские свободы и на демократию».

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.