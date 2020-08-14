Глава Еврокомиссии призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии

Евросоюзу стоит ввести санкции против ответственных за нарушение демократических ценностей в Белоруссии. К этому призвала в пятницу, 14 августа, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

«Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности и злоупотреблял правами человека в Белоруссии. Я уверена, что дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу мощную поддержку прав народа в Белоруссии на гражданские свободы и на демократию», — говорится в сообщении политика.

Днем ранее сообщалось, что ограничительные меры против ответственных за нарушения в Белоруссии могут ввести еще до конца августа. Этот вопрос обсуждается в ЕС на высшем уровне.

Встречу министров анонсировали 12 августа. 11 августа сообщалось, что в ЕС задумались о мерах против Минска, если там не наладят диалог с оппозицией и не остановят насилие в стране. В объединении считают, что их отношения с республикой могут ухудшиться «без прогресса в области прав человека и верховенства закона».

Протесты в Белоруссии начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава республики Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.