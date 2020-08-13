Названы сроки ввода возможных санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз, вероятно, введет санкции против Белоруссии уже в августе этого года. Об этом со ссылкой на близкие к вопросу источники сообщает агентство Reuters.

По его данным, на высшем уровне в ЕС к этому склоняются почти единогласно — главным скептиком в данном вопросе остается Венгрия. Отмечается, что на экстренной встрече глав МИД стран блока в поддержку скорого введения санкций выступили Германия, Австрия, Литва, Латвия и Швеция.

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский призвал ввести санкции против России, так как, по его мнению, необходимо нейтрализовать российское вмешательство или даже аннексию. Он также счел, что Евросоюз недостаточно жестко отреагировал на действия властей Белоруссии, и связал это с тем, что ЕС ставит отношения и бизнес с Россией выше демократии в республике. По его словам, таким образом Европа признает, что это территория российского влияния.

Встречу министров анонсировали 12 августа. 11 августа сообщалось, что в ЕС задумались о мерах против Минска, если там не наладят диалог с оппозицией и не остановят насилие в стране. В объединении считают, что их отношения с республикой могут ухудшиться «без прогресса в области прав человека и верховенства закона».

Протесты в Белоруссии длятся пятый день, они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава республики Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Протестующих разгоняют резиновыми пулями, дубинками, водометами, слезоточивым газом, светошумовыми гранатами. Участники протеста применяют фаеры, брусчатку и коктейли Молотова.