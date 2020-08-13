США допустили введение санкций против Белоруссии

США еще не определились, как реагировать на протесты в Белоруссии, заявил госсекретарь Майк Помпео. Об этом сообщает РИА Новости.

Помпео допустил введение санкций против республики и приостановку поставок нефти. «Мы хотим хорошего результата для белорусского народа и предпримем действия, основываясь на этом», — отметил он.

Ранее Помпео заявил, что США считают выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Кроме того, американский сенатор Роберт Менендес пригрозил санкциями президенту Белоруссии Александру Лукашенко и предложил провести новые выборы в стране. По его словам, недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно бюллетени или не проведут выборы заново.

Протесты в Белоруссии продолжаются с вечера 9 августа, когда ЦИК объявил о разгромной победе Александра Лукашенко над лидером оппозиции Светланой Тихановской на выборах президента. Протесты жестоко подавляются при помощи сил МВД, ОМОНа, военного спецназа, вооруженного светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и другими средствами поражения. Задержано уже почти шесть тысяч человек.

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