Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джозеф Байден отреагировал на протесты в Белоруссии в блоге на сайте Medium.

Он напомнил, что демократия строится на концепции, согласно которой граждане имеют право избирать своих лидеров и иметь влияние на будущее своей страны. Байден отметил, что после «авторитарного режима Александра Лукашенко в течение последних 26 лет» граждане Белоруссии требуют, чтобы их голоса были услышаны.

Байден также напомнил, что в отношении протестующих граждан применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. «Режим Лукашенко отключил доступ в Интернет, арестовал протестующих и независимых журналистов и попытался заткнуть рот иностранным наблюдателям», — написал американский политик.

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Он высказался в поддержку граждан, которые призывают к пересчету голосов, и призвал Лукашенко уважать права мирных протестующих и воздерживаться от дальнейшего насилия. Байден пообещал защищать демократические права и работать с демократическими союзниками и партнерами, чтобы «выступить единым фронтом и потребовать соблюдения этих прав».

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео завил, что США считают выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Кроме того, американский сенатор Роберт Менендес пригрозил санкциями президенту Белоруссии Александру Лукашенко и предложил провести новые выборы в стране. По его словам, недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно бюллетени или не проведут выборы заново.

В Белоруссии уже второй день идут уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов.