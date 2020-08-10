США впервые прокомментировали выборы в Белоруссии

В США впервые прокомментировали состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы и назвали их несвободными и несправедливыми. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает ТАСС.

«США глубоко озабочены проведением президентских выборов в Белоруссии», — говорится в тексте. Также указывается на серьезные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания протестующих и журналистов.

США призвали власти Белоруссии уважать права граждан на участие в мирных собраниях и воздержаться от применения силы. Также Вашингтон осудил «продолжающееся насилие против протестующих и задержание сторонников оппозиции», а также блокирование интернета «для препятствования распространения белорусскими гражданами информации».

В Белоруссии уже второй день идут уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов. Во время уличных столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействован военный спецназ. Задержаны около трех тысяч человек, десятки пострадали. Сам Лукашенко уличил оппозицию в том, что организаторам протестов «нужна была сакральная жертва».