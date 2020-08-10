Чехия назвала недемократическими выборы в Белоруссии

Министерство иностранных дел (МИД) Чехии назвало прошедшие в Белоруссии президентские выборы недемократическими. Заявление ведомства приводит ТАСС.

«МИД Чехии выражает обеспокоенность по поводу хода нынешних президентских выборов в Белоруссии, [которые] нельзя считать свободными и демократическими», — говорится в тексте документа.

Там же утверждается, что белорусские силовики позволили себе недопустимые действия, подавляя протесты граждан, а государство игнорирует общественную поддержку оппозиции. Отдельно в чешском МИД посетовали на то, что власти Белоруссии не допустили на голосование наблюдателей ОБСЕ.

Отдельный ответ дипломаты дали на обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес Чехии и других стран в координации протестов. «Чехия уважает суверенитет Белоруссии, однако мы всегда будем поддерживать свободу слова и собраний и демократическую политическую конкуренцию», — сказано в документе.

Ранее 10 августа Лукашенко объявил, что демонстрации в белорусских городах спровоцированы «кукловодами» с Запада.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска прошли столкновения с ОМОНом. Демонстрантов подавляли с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.

Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.