Лукашенко признал применение резиновых пуль против демонстрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что в ночь после выборов силовики применили резиновые пули против демонстрантов. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, пули использовали один раз, когда протестующие пытались штурмовать минское РУВД и напали на милиционера. «Озверевшие люди! Поэтому ситуация ночью была напряженная, но милиция — молодцы, справились. Армию и Службу безопасности мы привлекли, только чтобы эвакуировать избирательные комиссии», — сказал Лукашенко.

Он выразил мнение, что правоохранительные органы действовали мягко.

Ранее Лукашенко обвинил заграницу в отключении интернета в Белоруссии во время президентских выборов 9 августа.

По официальным данным, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Вечером после голосования по всей стране вспыхнули акции протеста, которые разгоняли с помощью светошумовых гранат, слезоточивого газа и водометов. Задержаны три тысячи человек, несколько десятков пострадали. Правозащитники сообщали об одном погибшем.