В Польше предрекли введение санкций против Белоруссии

Евросоюз будет рассматривать возможность введения санкций против Белоруссии. Об этом рассказал глава МИД Польши Яцек Чапутович, пишет РИА Новости.

«Это зависит от развития ситуации, от действий белорусских властей», — предрек он, добавив, что в Варшаве не хотели бы допустить такого развития событий. При этом Чапутович отметил, что обстановка «может зайти слишком далеко».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением о чрезвычайном саммите ЕС по ситуации в Белоруссии, а именно — по жесткому подавлению протестов в стране.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.

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