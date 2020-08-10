Польша предложила провести саммит ЕС после подавления протестов в Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением о чрезвычайном саммите ЕС по ситуации в Белоруссии, а именно — по жесткому подавлению протестов в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«После президентских выборов в Белоруссии, которые были проведены 9 августа 2020 года, власть применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране. Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе», — приводит агентство его слова.

Письмо с такими формулировками адресовано председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Ранее 10 августа депутат сейма Польши Роберт Тышкевич заявил, что его страна не верит в честную победу Лукашенко на выборах.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.