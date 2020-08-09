Польша отказалась верить в победу Лукашенко на выборах президента

Польша не верит победе Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, заявил депутат сейма страны Роберт Тышкевич. Его слова приводит РИА Новости.
Тышкевич назвал результаты голосования самой большой в истории Белоруссии фальсификацией. «Никто в это не верит <...> Никто не то что в Польше, а никто в мире не верит в это», — отметил он.
Согласно данным первых экзитполов на выборах президента Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 79,7 процента голосов.
У основной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской — 6,8 процента голосов. Далее идут экс-депутат Анна Канопацкая (2,3 процента), сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев (1,1 процента), председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень (0,9 процента). Против всех кандидатов высказались 9,2 процента избирателей.