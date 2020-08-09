Польша отказалась верить в победу Лукашенко на выборах президента

Польша не верит победе Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, заявил депутат сейма страны Роберт Тышкевич. Его слова приводит РИА Новости.

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Тышкевич назвал результаты голосования самой большой в истории Белоруссии фальсификацией. «Никто в это не верит <...> Никто не то что в Польше, а никто в мире не верит в это», — отметил он.

Согласно данным первых экзитполов на выборах президента Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 79,7 процента голосов.

У основной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской — 6,8 процента голосов. Далее идут экс-депутат Анна Канопацкая (2,3 процента), сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев (1,1 процента), председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень (0,9 процента). Против всех кандидатов высказались 9,2 процента избирателей.