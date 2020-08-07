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Германия, Франция и Польша призвали Белоруссию провести честные выборы

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Фото: Сергей Гриц / AP

Германия, Франция и Польша призвали власти Белоруссии провести честные выборы. Совместное заявление МИД трех государств публикует ТАСС.

Европейские страны выразили беспокойство в связи с текущей ситуацией в Белоруссии. Они призвали Минск освободить политических заключенных. Представители стран ЕС также подчеркнули, что ограничения свободы слова и аресты протестующих белорусскими властями неприемлемы.

29 июля в Белоруссии задержали 33 человек, которых считают наемниками из ЧВК Вагнера. По данным белорусских властей, они прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами, которые состоятся 9 августа. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Основатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого называли одним из основных соперников главы Белоруссии Александра Лукашенко в президентской гонке, покинул страну в конце июля. Цепкало официально не зарегистрировали кандидатом. В конце июня МВД начало доследственную проверку о его «противоправной деятельности» по заявлению владельца группы строительных компаний, который утверждает, что политик не заплатил ему за строительство дома.

Еще один претендент на президентское кресло, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, находится в СИЗО по подозрению в организации преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Кандидатом официально зарегистрировали Светлану Тихановскую — жену арестованного блогера Сергея Тихановского, который также планировал баллотироваться. Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединились.

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