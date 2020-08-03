Россия открестилась от вмешательства в ситуацию в Белоруссии

Россия не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние процессы других стран, в особенности это касается Белоруссии — так от вмешательства на фоне задержания россиян в соседнем государстве открестился в разговоре с белорусским послом Владимиром Семашко заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В публикации сказано, что арест российских граждан противоречит духу «братских союзнических отношений между двумя странами и народами».

1 августа в Белоруссии сообщили, что задержанным россиянам избрали меру пресечения. Их заключили под стражу. Президент страны Александр Лукашенко попросил аккуратно обращаться с задержанными, потому что разбираться в ситуации, по мнению главы государства, надо с теми, кто давал приказы.

Группа россиян из 32 россиян была задержана 29 июля в санатории под Минском, еще один человек — на юге страны. По данным белорусских спецслужб, это российские наемники, которые прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Всего в республику якобы въехали 200 бойцов ЧВК.