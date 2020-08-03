Консул назвал пункт назначения задержанных в Белоруссии россиян

Задержанные в Белоруссии граждане России ехали транзитом через Минск в одну из стран Латинской Америки. Об их пункте назначения рассказал российский консул Кирилл Плетнев в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.

По его словам, задержанные в полном недоумении в связи с развернувшимися событиями. «25 июля все они должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул. После чего в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе», — утверждает Плетнев.

Ранее, 1 августа, в Белоруссии сообщили, что задержанным россиянам избрали меру пресечения. Их заключили под стражу. При этом президент страны Александр Лукашенко попросил аккуратно обращаться с задержанными, потому что разбираться в ситуации, по мнению главы государства, надо с теми, кто давал приказы.

Группа россиян из 32 человек была задержана 29 июля в санатории под Минском, еще один человек — на юге страны. По данным белорусских спецслужб, российские наемники прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Всего в республику якобы въехали 200 бойцов ЧВК.