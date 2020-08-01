В Белоруссии рассказали о прошлом задержанных «российских боевиков»

Все задержанные на территории Белоруссии россияне имели «серьезное боевое прошлое». Об этом заявил глава Следственного комитета страны Иван Носкевич. Его слова передает БЕЛТА.

«Нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины. Практически все принадлежат к частной военной компании Вагнера», — сказал он. Носкевич также отметил, что в отношении мужчин не предполагалось никаких действий, кроме как процессуальных, то есть, задержания.

По словам главы ведомства, большая часть обстоятельств по данному делу являются следственной тайной. Он также добавил, что при задержании у россиян с собой не было оружия. В настоящее время СК проверяет, находится ли принадлежащее им оружие на территории республики или прибудет в страну позднее.

Ведомство возбудило дело по по статье 13 и части 2 статьи 293 УК («Приготовление к массовым беспорядкам»). В нарушении этих статей подозревают 33 граждан России.

Ранее задержанным гражданам России избрали меру пресечения. Их заключили под стражу. При этом президент страны Александр Лукашенко попросил аккуратно обращаться с задержанными, потому что разбираться в ситуации, по мнению главы государства, надо с теми, кто давал приказы.

Группа россиян из 32 человек была задержана 29 июля в санатории под Минском, еще один человек — на юге страны. По данным белорусских спецслужб, российские наемники прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Всего в республику якобы въехали 200 бойцов ЧВК.