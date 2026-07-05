Эксперт Силин: Солнечный ожог можно ошибочно принять за другие поражения кожи

Россиян предупредили о симптомах солнечного ожога — состояние можно ошибочно принять за другие поражения кожи. Об этом RT рассказал ассистент кафедры дерматовенерологии Института клинической медицины РНИМУ им. Пирогова Алексей Силин.

Так, симптомы солнечного ожога схожи с состоянием при фитофотодерматите и волчанке. «Фитофотодерматит <...>проявляется полосчатыми пузырями и оставляет стойкую поствоспалительную гиперпигментацию — потемнение кожи. Системная красная волчанка может проявиться под действием солнца в виде эритемы лица по типу "бабочки", у нее не будет четкой границы по линии одежды», — пояснил эксперт.

Также Силин рекомендовал россиянам обращаться ко врачу в случае появления необычных покраснений на коже, в том числе после пребывания на солнце.

Ранее россиян предостерегли от использования народных средств при солнечных ожогах. Речь шла о применении сметаны и других кисломолочных продуктов.