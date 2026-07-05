Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:40, 5 июля 2026Забота о себе

Россиян предупредили о симптомах солнечного ожога

Эксперт Силин: Солнечный ожог можно ошибочно принять за другие поражения кожи
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: freepic / Designed by Magnific

Россиян предупредили о симптомах солнечного ожога — состояние можно ошибочно принять за другие поражения кожи. Об этом RT рассказал ассистент кафедры дерматовенерологии Института клинической медицины РНИМУ им. Пирогова Алексей Силин.

Так, симптомы солнечного ожога схожи с состоянием при фитофотодерматите и волчанке. «Фитофотодерматит <...>проявляется полосчатыми пузырями и оставляет стойкую поствоспалительную гиперпигментацию — потемнение кожи. Системная красная волчанка может проявиться под действием солнца в виде эритемы лица по типу "бабочки", у нее не будет четкой границы по линии одежды», — пояснил эксперт.

Также Силин рекомендовал россиянам обращаться ко врачу в случае появления необычных покраснений на коже, в том числе после пребывания на солнце.

Ранее россиян предостерегли от использования народных средств при солнечных ожогах. Речь шла о применении сметаны и других кисломолочных продуктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян приедет в Россию впервые после выборов в Армении

    Россиянам назвали способ получить деньги вместо ремонта по каско

    ВС России обесточили ряд объектов ВСУ новым видом «Гераней»

    Россиянам назвали неожиданный критерий подозрительных для банка операций

    Силовики арестовали участника признанной террористической «братской банды»

    Пропавшую с матерью пятилетнюю девочку нашли бездыханной в Красноярском крае

    Фицо заявил о нескором вступлении Украины в Евросоюз из-за других стран

    Во время чемпионата мира в США изъяли более 600 дронов

    Россиян предупредили о симптомах солнечного ожога

    Россиян предостерегли от использования народных средств при солнечных ожогах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok