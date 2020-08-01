Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения. Их заключили под стражу, передает ТАСС со ссылкой на главу следственного комитета страны Ивана Носкевича.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко посчитал, что задержанные являются первыми из 180-200 человек, которые были заброшены в страну с целью дестабилизации ситуации. При этом белорусский лидер попросил аккуратно обращаться с задержанными, потому что разбираться в ситуации, по мнению Лукашенко, надо с теми, кто давал приказы.

Группа россиян из 32 человек была задержана 29 июля в санатории под Минском, еще один человек — на юге страны. По данным белорусских спецслужб, российские наемники прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Всего в республику якобы въехали 200 бойцов ЧВК.