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09:42, 5 июля 2026Спорт

Во время чемпионата мира в США изъяли более 600 дронов

Спецслужбы изъяли более 600 дронов в городах проведения матчей чемпионата мира в США
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Kirby Lee / Imagn Images / Reuters

Американские спецслужбы изъяли более 600 дронов в городах проведения чемпионата мира в США. Об этом сообщает Федеральное бюро расследований (ФБР) на своей странице в Х.

Все летательные аппараты были изъяты во время проведения мундиаля. Их находили во всех одиннадцати американских городах, которые принимают чемпионат мира по футболу.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не участвует в турнире, так как ее отстранили от участия в международных соревнованиях в 2022 году.

Ранее сборная Англии отложила поездку в Мехико на матч 1/8 финала мундиаля с мексиканской командой из-за опасений в шпионаже и местных фанатов. Матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 Мексика — Англия пройдет 6 июля на стадионе «Ацтека» в Мехико. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.

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