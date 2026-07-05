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08:02, 5 июля 2026Мир

Небензя оценил ответ генсека ООН на письмо Лаврова о Буче

Небензя посчитал издевательством и отпиской ответ Гутерриша на письмо Лаврова по Буче
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Ответ генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова с вопросами по событиям в Буче — это издевательство и отписка. Об этом РИА Новости заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации», — подчеркнул дипломат.

Небензя сообщал, что в мае Лавров направил Гутерришу письмо с вопросами, касающимися событий в Буче. По его словам, Москва рассчитывает получить содержательные и конкретные ответы, а не формальные разъяснения.

В июне Небензя заявил, что Гутерриш не ответил ни на один вопрос по провокации в Буче. По словам Небензи, Гутерриш вновь ограничился стандартной формальной отпиской.

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