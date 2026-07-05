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09:19, 5 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о сотнях найденных тел бойцов ВСУ в Константиновке

ТАСС: ВСУ оставили в Константиновке несколько сотен тел военнослужащих
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР) несколько сотен тел военнослужащих при отступлении из города. Об этом ТАСС заявил источник в российских силовых структурах.

«Украинская сторона традиционно бежала из Константиновки, оставляя тела своих солдат», — высказался источник агентства.

По словам силовиков, в настоящий момент военнослужащие Вооруженных сил России пытаются собрать тела украинских военных в тех районах, где это представляется возможным.

Вечером 3 июля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о взятии Константиновки ВС России. Он подчеркнул, что взятия Константиновки под полный контроль удалось добиться благодаря героизму российских военных.

Ранее Министерство обороны России предложило Украине временно прекратить обстрелы Константиновки с гуманитарной целью с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля. Российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших военнослужащих ВСУ.

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