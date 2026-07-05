Обломки сбитого дрона повредили заведение общепита в российском регионе

Слюсарь: В Ростовской области обломки БПЛА повредили заведение общепита

В Ростовской области обломки сбитого дрона повредили здание общепита. Ночную атаку отразили в четырех районах российского региона: Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском, Мясниковском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Ростове в Советском районе в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление здания заведения общепита», — отметил чиновник.

Он добавил, что пострадавших нет, возгорания не произошло. Дальнейшая информация будет уточняться.

Всего силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь на 5 июля сбили 71 беспилотник над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.