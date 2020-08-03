В Белоруссии рассказали о трудностях «российских боевиков» с пересечением границы

У задержанных в Белоруссии российских «бойцов ЧВК» возникли трудности при пересечении границы. Об этом сообщает белорусский телеканал СТВ.

Некто Геннадий Кумпан представился журналистам как «перевозчик» и рассказал, что в середине июля ему поступил заказ из России на перевозку 33 человек из Москвы в аэропорт Минска. По его словам, из-за эпидемии коронавируса до российской границы людей вез другой человек, а он должен был их встретить на территории Белоруссии.

Кумпан поведал, что 24 июля «группу не пропустила российская сторона, так как у российских пограничников возникли вопросы по документам, которые не давали основания для пересечения границы». Он добавил, что спустя несколько часов, в районе полуночи, «кто-то позвонил, и их пропустили». Затем, сказал он, за час до прибытия в аэропорт группа внезапно изменила конечную точку назначения и попросила отвезти их в гостиницу.

1 августа глава Следственного комитета страны Иван Носкевич рассказал, что все задержанные на территории Белоруссии россияне имели «серьезное боевое прошлое, воевали на востоке Украины». По его словам, они «практически все принадлежат к частной военной компании Вагнера».

Ранее задержанным гражданам России избрали меру пресечения. Их заключили под стражу. При этом президент страны Александр Лукашенко попросил аккуратно обращаться с задержанными, потому что разбираться в ситуации, по мнению главы государства, надо с теми, кто давал приказы.

Группа россиян из 32 человек была задержана 29 июля в санатории под Минском, еще один человек — на юге страны. По данным белорусских спецслужб, российские наемники прибыли для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Всего в республику якобы въехали 200 бойцов ЧВК.