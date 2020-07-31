Стало известно о допросе задержанных в Белоруссии «российских боевиков»

Россияне, которые были задержаны в Белоруссии по подозрению в организации массовых беспорядков, были допрошены следователями. Об этом сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов в эфире белорусского телеканала ОНТ., передает ТАСС.

Как сказал Агафонов, показания задержанных были «не последовательны и противоречивы». По его словам, 11 из них собирались лететь в Венесуэлу, еще 15 человек направлялись в Турцию, двое — на Кубу и один — в Сирию. «Один вообще не знал, куда летит, трое от дачи показаний отказались», — рассказал он.

Агафонов также заявил, что задержанные россияне не собирались лететь в Стамбул. Наличие соответствующих авиабилетов, по его словам, должно было обеспечить алиби.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, которых власти республики считают наемниками. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил на экстренной встрече с кандидатами в президенты, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии. Продолжается розыск 170 сотрудников ЧВК, которые угрожают дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов, рассказал он.