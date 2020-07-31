Консулу разрешили посетить задержанных в Белоруссии «российских боевиков»

Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил консулу посетить ранее задержанных «российских боевиков» из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящий момент сотрудники российской дипмиссии ожидают, чтобы разрешение было передано технически, после чего к задержанным отправится российский консул.

Ранее сообщалось, что в отношении задержанных применяется широкий спектр мер. В частности, им угрожают большими сроками. Кроме того, по словам собеседников проекта WarGonzo, россиян заставляют «признаваться в фантастических вещах».

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 человека, которых власти республики считают наемниками из ЧВК Вагнера. По данным белорусских властей, они прибыли для дестабилизации обстановки в стране в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 августа. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Госсекретарь Совбеза Андрей Равков сообщил на экстренной встрече с кандидатами в президенты, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии. В частности, такие группировки якобы создаются под Псковом и Невелем.

В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.