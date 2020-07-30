СБУ намерена потребовать экстрадиции «российских боевиков» из Белоруссии

Служба безопасности Украины (СБУ) намерена потребовать экстрадиции задержанных в Белоруссии «российских боевиков» из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Ведомство лишь инициирует процесс, а его сопровождением будет заниматься офис генерального прокурора.

Ранее стало известно, что среди задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера обнаружились граждане Украины. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что украинское гражданство является вторым для нескольких граждан России.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. Они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.