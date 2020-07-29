Среди задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК обнаружились граждане Украины

Среди задержанных в Белоруссии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера обнаружились граждане Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник агентства, знакомый с ходом расследования, сообщил, что украинское гражданство является вторым для нескольких граждан России.

Кроме того, им до сих пор не предъявлено обвинение. Каждый был допрошен на протяжении 20 минут без применения насилия. В ходе обыска силовикам не удалось обнаружить предметов, запрещенных к обороту в Белоруссии.

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Ранее писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных россиян оказались бывшие бойцы его батальона, воевавшего в Донбассе. По его словам, это два или три человека. Писатель засомневался, что российские наемники приехали в Минск для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском ранее 29 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.