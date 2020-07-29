Раскрыты подробности ситуации с задержанными в Белоруссии «боевиками» из России

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков рассказал о дальнейших мерах после задержания под Минском членов бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК), которых белорусские СМИ называют «российскими боевиками» из ЧВК Вагнера. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, сейчас с российскими гражданами проводится работа, задержанных опрашивают.

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Равков охарактеризовал ситуацию, как «очень неприятный факт», который не подтвержден Россией. «Потому что если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Белоруссии, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали», — раскрыл подробности госсекретарь Совбеза.

Ранее 29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко провел срочное совещание Совбеза. Он потребовал от России разъяснить ситуацию с задержанием под Минском бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Группу из 32 граждан России, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском. Они обратили на себя внимание нехарактерным для туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко считает, что оппозиция хочет устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов». Президент предупредил при этом, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.