Лукашенко потребовал от России разъяснить ситуацию с задержанными бойцами ЧВК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разъяснить у России ситуацию с задержанием бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает БЕЛТА.

Ситуацию он назвал «чрезвычайным происшествием». Лукашенко потребовал от председателя КГБ Валерия Вакульчика немедленно обратиться в российские компетентные органы, чтобы выяснить, что происходит.

«Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — заявил белорусский лидер.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

Также Лукашенко заявил, что уже видит реакцию россиян на ситуацию (о ком именно идет речь, президент не уточнил), которые «как-то пытаются оправдаться за свои грязные намерения». Также он обвинил российскую сторону в попытке исказить ситуацию и представить ее так, будто Белоруссия сама завезла бойцов ЧВК.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они служат в ЧВК Вагнера. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.