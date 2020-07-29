Лукашенко потребовал от России разъяснить ситуацию с задержанными бойцами ЧВК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разъяснить у России ситуацию с задержанием бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает БЕЛТА.
Ситуацию он назвал «чрезвычайным происшествием». Лукашенко потребовал от председателя КГБ Валерия Вакульчика немедленно обратиться в российские компетентные органы, чтобы выяснить, что происходит.
«Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — заявил белорусский лидер.
Также Лукашенко заявил, что уже видит реакцию россиян на ситуацию (о ком именно идет речь, президент не уточнил), которые «как-то пытаются оправдаться за свои грязные намерения». Также он обвинил российскую сторону в попытке исказить ситуацию и представить ее так, будто Белоруссия сама завезла бойцов ЧВК.
Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они служат в ЧВК Вагнера. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.