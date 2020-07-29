Генерал-майор ФСБ оценил поимку в Белоруссии россиян из ЧВК Вагнера

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов оценил поимку силовиками Белоруссии 33 россиян, которых называют членами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом в среду, 29 июля, сообщает «МК».

По словам генерала, ситуация с задержанием выглядит непрофессионально со стороны властей страны и похожа на поклеп, цель которого – дестабилизировать обстановку перед выборами. В России нет интереса к тому, чтобы провоцировать конфликт в соседнем государстве. Что касается задержанных, то они вполне могут оказаться белорусскими гражданами, которые направлены для усиления военными структурами Белоруссии, отметил Михайлов.

По его словам, наличие российских паспортов не является стопроцентным доказательством того, что все задержанные — россияне, поскольку жители двух стран могут свободно жить на территории друг друга. Кроме того, в ЧВК работают наемники, выполняющие заказы тех, кто платит. Силовые структуры России не стали бы нанимать таких людей, добавил генерал.

В то же время, отметил Михайлов, в самой Белоруссии есть силы, которым услуги наемников могут понадобиться, например, для охраны объектов: ЧВК — международная структура с обилием связей и заказчиков в разных странах. Генерал Михайлов подчеркнул, что Россия не заинтересована в серьезных потрясениях в Белоруссии, поскольку любая провокация приводит к усилению экстремизма.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они служат в ЧВК Вагнера. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал разъяснить у России ситуацию с задержанием бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Ситуацию он назвал «чрезвычайным происшествием». Лукашенко потребовал от председателя КГБ Валерия Вакульчика немедленно обратиться в российские компетентные органы, чтобы выяснить, что происходит.

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