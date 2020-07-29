Постояльцы белорусского санатория рассказали о задержанных «российских боевиках»

Постояльцы санатория «Белорусочка» под Минском подтвердили, что задержание бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК), которых белорусские СМИ называют «российскими боевиками» из ЧВК Вагнера, произошло в их профилактории. Об этом пишет Tut.by.

«Все они — в возрасте до 40 лет, спортивные. Вели себя тихо. Днем качались на площадке. Вчера дискотека была, и женщины очень ждали, что они придут потанцевать», — рассказала одна из отдыхающих.

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По ее словам, в пять часов утра через открытое окно она услышала на улице мужские голоса: «Выглянула — а там омоновцы стоят, разговаривают». Женщина добавила, что не видела момент задержания, услышав о происшествии от других отдыхающих.

Факт нахождения группы мужчин подтвердила еще одна отдыхавшая в «Белорусочке» девушка: «Знакомая сказала, что мужчины какие-то странные — на танцы не ходят, не пьют, не дебоширят. И женщинами не интересуются».

Ранее писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных россиян оказались бывшие бойцы его батальона, воевавшего в Донбассе. По его словам, это два или три человека. Писатель засомневался, что российские наемники приехали в Минск для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском ранее 29 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.