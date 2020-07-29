На Украине предложили выдать ей задержанных в Белоруссии «российских наемников»

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил властям Белоруссии передать Киеву задержанных в республике российских наемников. Об этом он написал в своем Twitter.

Климкин уточнил, что если в составе группы были лица, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе, то их можно было бы использовать для обмена на украинских пленных и тех лиц, которые отбывают наказание в российских колониях, считаясь на Украине политзаключенными.

Группу из 32 человек задержали в санатории под Минском ранее 28 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.