Бывший СССР
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера
Задержанных под Минском «российских наемников» выдало странное поведение
Стало известно о возможных последствиях судебных разбирательств Деппа и Херд
На парковке элитного ЖК в Москве высадили коноплю 
Половина россиян не поверила в высадку США на Луну
Российскую семью выселили из квартиры с помощью слезоточивого газа
Козу арестовали за хождение без медицинской маски
В России отреагировали на данные о задержании в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера
Назван строитель недостроенного Восточного
Новости партнеров

На Украине предложили выдать ей задержанных в Белоруссии «российских наемников»

Перейти в «Мою Ленту»
Павел Климкин
Павел Климкин
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил властям Белоруссии передать Киеву задержанных в республике российских наемников. Об этом он написал в своем Twitter.

Климкин уточнил, что если в составе группы были лица, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе, то их можно было бы использовать для обмена на украинских пленных и тех лиц, которые отбывают наказание в российских колониях, считаясь на Украине политзаключенными.

Группу из 32 человек задержали в санатории под Минском ранее 28 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.

Усачи и дискотеки
Секс без перерыва, эротика Алибасова и панки: кто развлекал россиян в эру первого бизнеса и бандитов
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появились кадры задержания «российских наемников» в Белоруссии
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
В Белоруссии задержали 32 боевика иностранной ЧВК
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0128 июля

«Кем вы себя возомнили?!»

Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?
15:40Сегодня

Появились кадры задержания «российских наемников» в Белоруссии

15:18Сегодня

В Белоруссии сообщили о переброске в страну 200 бойцов ЧВК Вагнера

15:06Сегодня

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Бывший СССР14:0924 июля
Андрей Ермак

Украинский связной

О руководителе офиса президента Украины и его долгах
14:49Сегодня

Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы

13:24Сегодня

В Белоруссии прошли новые задержания по делу о массовых протестах

12:47Сегодня

В Белоруссии задержали 32 боевика иностранной ЧВК

Бывший СССР00:0120 июля

«Вы взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу»

Как Лукашенко пытался занять Кремль и почему во всех бедах сейчас винит Россию
12:41Сегодня

Зеленский пообещал на 100 процентов соблюдать бессрочное перемирие в Донбассе

12:07Сегодня

Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу

11:51Сегодня

СБУ заявила о нейтрализации кибератаки хакеров ФСБ

Россия
Путин предупредил о риске ситуации с коронавирусом «качнуться в любую сторону»
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»
10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
Москвичи подрались из-за пса и распылили газовый баллончик на ребенка в коляске
«Сидишь и думаешь: все, конец, я больше не могу»
Рождение ребенка — испытание для женщин в России. Как они находят силы?
В Москве приступят к ранней диагностике онкологических заболеваний
«В СССР люди взрослели рано»
Молодость в России хотят официально продлить до 35 лет. Зачем это нужно власти и людям?
Раскрыты итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах 13 сентября
Все материалы
Мир
США допустили экспорт вакцины от коронавируса
Две женщины избили сенатора и сдались полиции
Их дело ультраправое
В Германии становится все больше неонацистов. Как они проникают в спецназ и полицию
Стало известно о массовом голоде среди детей из-за пандемии
«Для нас это как возвращение Крыма»
Как прошел первый за 86 лет намаз в соборе Святой Софии и что он значит для мусульман
Все материалы
Бывший СССР
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на российские маневры
«Кем вы себя возомнили?!»
Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?
Украина нашла временную замену Кучме на переговорах по Донбассу
Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться
Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе
Казахстан продлил жесткий карантин еще на две недели
Андрей ЕрмакУкраинский связной
О руководителе офиса президента Украины и его долгах
Эксперт прокомментировал ситуацию в Киргизии перед выборами
Все материалы
Экономика
Россияне припасли рекордно много денег
Россиян предупредили о вреде холодного чая
Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group
Пошли в обход
Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?
«Роснефть» и «Норникель» станут партнерами в области топливообеспечения
Основатель компании Nginx Игорь Сысоев Rambler v.s. Nginx
Что стоит за корпоративным спором
Все материалы
Силовые структуры
Обвиняемый в педофилии россиянин упал с кровати в камере и умер
«На бандитов я могу положиться больше, чем на систему»
Бывший оперативник российского Наркоконтроля — о самых романтичных и грязных сторонах своей работы
Адвокат фигуранта дела «Нового величия» обнаружен мертвым в Москве
Расстрелявшего жену российского депутата отправили в колонию и к психиатру
Силовые предприниматели — фотография 1994 года«Они взяли под контроль весь город»
История россиян, которые не захотели платить дань мафии и создали одну из самых жестоких банд 90-х
Расстрелявшие сотрудника Росгвардии в Ингушетии скрылись с его табельным оружием
Все материалы
Наука и техника
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
В России создали сериал о климатической катастрофе
Стервятники Гитлера
Боевые будни и развлечения летчиков Люфтваффе: редкие кадры времен Второй мировой войны
Названа дата анонса iPhone 12
Конец войны
Каким получился последний эксклюзив PlayStation 4: Ghost of Tsushima
На Украине заявили о воюющей против России природе
Все материалы
Спорт
Еще один клуб вступил в борьбу за Кокорина
Дьявольский квартет
Триумф «Манчестер Юнайтед», драма «Лестера» и спасение «Астон Виллы» — главные итоги тура АПЛ
Тайсон заявил о готовности «надрать зад» Макгрегору
Майк Тайсон«Исход будет один — скорая помощь»
54-летний Тайсон возвращается на ринг. Он покажет мощь в бою против Роя Джонса
Олейник подерется с Черным Зверем из UFC
Последний бой
Кто попадет в Лигу чемпионов, какие команды покинут АПЛ — главные интриги заключительного тура
Девушка-боец MMA покружилась перед камерой в бикини
Все материалы
Культура
Христос и Антихрист
Хороший, плохой, злой: Уиллему Дефо — 65 лет
Сладкие мальчики, рейвы и полная свобода
Как развлекались россияне, когда рухнул СССР
«Пришло время зарабатывать»
 
«Они называли недоношенных детей хиляками»
Как врачи научились спасать от смерти миллионы младенцев и навсегда изменили медицину
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор отказался штрафовать Первый канал за брань ведущего
Популярная соцсеть удалила публикацию Трампа о лекарстве от коронавируса
В Чечне показали ролик с Кадыровым-пулеметчиком в Белом доме
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Владельцу сауны запретили включать песни Бузовой
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Обвиненный в домогательствах знаток «Что? Где? Когда?» прекратил работу с детьми
Все материалы
Ценности
В соцсетях показали самые безвкусные вещи брендов и подняли их на смех
Халифа ибн Заид Аль Нахайян«Он не помнит, сколько у него особняков»
Как живет самый богатый президент в мире
Актриса нанесла автозагар перед сном и испугалась своей внешности утром
Показаны изменения эталона ягодиц в каждое десятилетие XX века
Линдон Джонсон целует секретаршу Глинн Стегалл«Деревенщина с повадками турецкого султана»
Лошади, охота и гаремы из секретарш: роскошная жизнь самого вульгарного президента США
Невеста заставила подруг покупать роскошные платья на свадьбу и была обругана
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Американский полицейский отправился на карантин после плевка в его сторону
В подмосковной реке поймали крокодила
Мужчина проглотил 20-сантиметровый нож и остался в живых
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Женщина выжила после остановки сердца на три дня
Винченцо Пипино«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»
Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
Все материалы
Skoda рассекретила интерьер электрокроссовера Enyaq
Kia XCeed против BMW 218i Gran Coupe
За что 2 миллиона — и что за 2 миллиона?
Mercedes-Benz S-Class получит проекционный дисплей с дополненной реальностью
Первое знакомство с новым Volkswagen Polo
Новая внешность, новая электроника, старые моторы... и другие подробности про новый Polo
В России хотят массово внедрить алкозамки на автомобили
Ferrari для дачи
Шутинг-брейки на базе суперкаров из Маранелло
Очередь за новым Ford Bronco растянулась на полтора года
Все материалы
Дом
Москвичка из мести подожгла квартиру соседей
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
Мэра российского города наказали за свалки
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
В европейское жилье расхотели вкладывать деньги
Россияне массово закупились «золотыми паспортами»
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы