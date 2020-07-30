Киев отреагировал на задержание в Белоруссии украинцев в составе российского ЧВК

Киев может потребовать экстрадиции задержанных в Белорусии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, имеющих гражданство Украины. Об этом заявил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью Пятому каналу.
Он отметил, что уже обращался с этим вопросом в МИД. «Почему бы не рассмотреть такое предложение, чтобы они нам были выданы по экстрадиции? Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо», — подчеркнул Кривонос. По его мнению, такой шаг со стороны Минска усилил бы нормальные отношения двух государств и дал бы толчок к их улучшению.
Помимо этого экстрадиция украинских граждан «отбила бы желание врагов использовать территорию соседей как плацдарм для действий против Украины», убежден представитель Совета национальной безопасности и обороны.
Ранее стало известно, что среди задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера обнаружились граждане Украины. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что украинское гражданство является вторым для нескольких граждан России.
Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. Они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.