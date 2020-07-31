Стало известно о жестком давлении на задержанных в Белоруссии россиян

На считающихся наемниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера россиян, которые были задержаны в Белоруссии, оказывается жесткое давление. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова в пятницу, 31 июля.

Как сообщили проекту источники в белорусских спецслужбах, в отношении задержанных применяется широкий спектр мер. В частности, им угрожают большими сроками. Кроме того, по словам собеседников WarGonzo, россиян заставляют «признаваться в фантастических вещах».

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 человека, которых власти республики считают наемниками из ЧВК Вагнера. По данным белорусских властей, они прибыли для дестабилизации обстановки в стране в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 августа. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Госсекретарь Совбеза Андрей Равков сообщил на экстренной встрече с кандидатами в президенты, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии. В частности, такие группировки якобы создаются под Псковом и Невелем.

В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.