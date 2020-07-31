Раскрыто место следования задержанных в Белоруссии «российских боевиков»

Россияне, которые были задержаны в Белоруссии по подозрению в организации массовых беспорядков, могли направляться в Венесуэлу. Их вероятное место следования раскрыл Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.

Организация, на которую работали задержанные, специализировалась на охранной деятельности промышленных объектов в Судане и Венесуэле. «В случае африканской страны — речь шла о золотых приисках, в случае латинской — о нефтяных месторождениях», — отмечают журналисты.

Материалы по теме Всадники дестабилизации Лукашенко обвинил Россию в попытке сорвать выборы. Но белорусы не поверили и массово вышли на улицы

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых называют боевиками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, планировали вылететь из Минска в Стамбул. Он предположил, что они могут быть сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП), занимающегося охраной энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, которых власти республики считают наемниками. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского.

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил на экстренной встрече с кандидатами в президенты, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии. Продолжается розыск 170 сотрудников ЧВК, которые угрожают дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов, рассказал он.

В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.