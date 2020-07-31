Белоруссия попросила Украину изучить дела «российских боевиков»

Белоруссия передала Украине список задержанных «российских боевиков» и попросила изучить их дела. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РИА Новости.

«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях [в Донбассе]», — заявил министр.

По его словам, правоохранительные органы активно работают над списком и проверяют всех задержанных на предмет гражданства Украины. Кулеба напомнил, что в стране нет возможности иметь двойное гражданство, поэтому все, у кого есть украинский паспорт, рассматриваются как граждане Украины.

Белоруссия не выдвигала никаких обвинений в адрес Украины, резюмировал он.

30 июля государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков заявил, что в Белоруссии продолжается розыск 170 «российских боевиков», которые угрожают дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.

Ранее в республике были задержаны 33 россиянина, которых считают наемниками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского.

Служба безопасности Украины (СБУ) намерена потребовать экстрадиции задержанных. У некоторых из них есть украинское гражданство.