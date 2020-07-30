Белоруссия запросила у Украины информацию о преступлениях задержанных бойцов ЧВК

Минск попросил Киев проверить задержанных участников ЧВК Вагнера на причастность к совершению преступлений на Украине. Об этом сообщило украинское посольство в Белоруссии, передает УНИАН.

30 июля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей встретился с и.о. руководителя посольства Петром Врублевским.

«Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания российских боевиков и обратилась к украинской стороне по поводу проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине», — сообщили в посольстве.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

29 июля в Белоруссии задержаны 33 бойца ЧВК Вагнера. Власти заявили, что они прибыли для дестабилизации ситуации перед президентскими выборами. Позже сообщалось, что задержанных подозревают в подготовке теракта. Затем их связали с делом против несостоявшегося кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского о подготовке к организации массовых беспорядков.

Служба безопасности Украины (СБУ) намерена потребовать экстрадиции задержанных. У некоторых из них есть украинское гражданство.