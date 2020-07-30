Раскрыт маршрут задержанных в Белоруссии россиян

Задержанные в Белоруссии россияне, которых власти республики считают бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, планировали вылететь из Минска в Стамбул. Маршрут граждан раскрыл посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев; его заявление приводится на сайте дипмиссии.

Мезенцев уточнил, что россияне намеревались вылететь из Минска 25 июля и «не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время». Позже они надеялись вернуться в Москву из другого государства самолетом, минуя территорию Белоруссии, добавил дипломат. Однако в день вылета россияне опоздали на рейс.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

«Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм (Посольство располагает данными о ней), которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор», — сообщил Мезенцев.

В том же заявлении предполагается, что задержанные в республике россияне могут быть сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП), занимающегося охраной энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом. В МИД Белоруссии направлена нота с требованием предоставить доступ консульских сотрудников к задержанным.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. Они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.