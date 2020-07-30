Москва официально объяснила цель задержанных в Белоруссии россиян

Задержанные в Белоруссии россияне, которых Минск считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, следовали в третью страну. Об этом сообщил посол России в республике Дмитрий Мезенцев, передает ТАСС.

Он также объяснил, что задержанные россияне могут быть сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП), занимающегося охраной энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом. «Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну», — уточнил Мезенцев.

Кроме того, дипломат назвал безосновательными утверждения о попытке вмешательства задержанных во внутренние дела Белоруссии. По его словам, в МИД Белоруссии направлена нота с требованием предоставить доступ консульских сотрудников к россиянам.

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Ранее 30 июля задержание граждан России прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данных о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, у Москвы в настоящее время нет.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. Они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.