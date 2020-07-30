Кремль прокомментировал задержания россиян в Белоруссии

Данных о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания в Белоруссии, у Кремля в настоящее время нет. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости в четверг, 30 июля.

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«Мы видим официальные заявления представителей Минска, что россияне имеют причастность к планам дестабилизации обстановки на территории Белоруссии», — пояснил он.

По его словам, в Кремле ожидают деталей от российского посла в Минске и от спецслужб.

Между тем накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России разъяснить ситуацию с задержанием в республике бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они служат в ЧВК Вагнера.