Дипломатам разрешили посетить задержанных «бойцов ЧВК» в Белоруссии

Дипломатам из посольства России разрешили посетить российских граждан, задержанных в Белоруссии. Об этом сообщает посол России Дмитрий Мезенцев, передает Sputnik.

«Час назад я разговаривал с председателем Следственного комитета Белоруссии, и он подписал разрешение о возможности консульского доступа к задержанным россиянам», — рассказал он. По словам посла, встреча может пройти уже через один или два часа. Sputnik напоминает, что на протяжении двух дней после задержания дипломатам не разрешали посещать россиян.

РИА Новости со ссылкой на Мезенцева отмечает, что россияне пересекли границу официально, предъявив пограничникам документы. Он отметил, что мужчины, которых в Минске считают «бойцами ЧВК», приехали с трудовыми контрактами с одной из фирм, данными о которой посольство располагает. «Они пересекли границу, предъявив сотрудникам пограничной службы те документы, которые дают основание вести рабочую деятельность на территории республики», — подчеркнул Мезенцев.

Материалы по теме В Белоруссии заявили о задержании бойцов российской ЧВК Вагнера По данным КГБ, около 200 иностранных наемников собираются устроить провокации перед выборами

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. Они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии. Позднее стало известно, что среди них есть и люди со вторым гражданством Украины.