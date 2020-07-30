Посольство России получило уведомление о задержании бойцов ЧВК в Белоруссии

Посольство России получило уведомление от Белоруссии о задержании 32 российских граждан. Об этом радио Sputnik заявил пресс-атташе диппредставительства Алексей Маскалев.

Соответствующую информацию посольству предоставило Главное управление консульской службы Белоруссии. Других подробностей от белорусской стороны пока не приводится.

При этом приглашения посла России в МИД республики в посольство на данный момент не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее МИД пообещал вызвать послов России и Украины для дачи пояснений по этому делу.

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Отмечается, что задержанных в Белоруссии россиян в четверг, 30 июля, планирует посетить сотрудник дипмиссии. «Речь идет о том, чтобы завтра организовать такое общение. Предполагается, что оно будет», — пояснили в посольстве.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском 29 июля. Они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии. Позднее стало известно, что среди них есть и люди со вторым гражданством Украины.