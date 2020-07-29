Белоруссия вызовет послов России и Украины после задержания бойцов ЧВК

Министерство иностранных дел Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений после задержания в стране бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера с гражданством России и Украины. Об этом в среду, 29 июля, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков в эфире телеканала СТВ.

«На сегодняшний день главой государства [Александром Лукашенко] поставлен ряд задач для элементов системы обеспечения национальной безопасности», — подчеркнул он. По данным Равкова, не менее 14 из задержанных граждан — «люди, которые проходили по программе учета людей и были зафиксированы в Донбассе». В связи с этим для обсуждения ситуации приглашается и украинская сторона, пояснил госсекретарь Совбеза.

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Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском ранее 29 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии. Позднее стало известно, что среди них есть и граждане Украины.