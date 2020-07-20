Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США. Об этом сообщает БЕЛТА.

Им станет заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. В 2007-2008 годах он являлся советником посольства Белоруссии в Соединенных Штатах, в 2008-2014 годах — временным поверенным в США, до 2017-го — занимал должность начальника отдела США и Канады в министерстве иностранных дел.

Кроме того, Андрей Дапкюнас назначен послом в Австрию. По совместительству он займет должность посла в Словении и станет постоянным представителем Белоруссии при международных организациях, а также Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Лукашенко также назначил первого заместителя главы МИД Белоруссии Андрея Евдоченко послом в Нидерландах, бывшего министра промышленности Павла Утюпина — в Казахстане, экс-министра финансов Максима Ермоловича — в Великобритании и по совместительству в Ирландии.

Белоруссия и США договорились обменяться послами в 2020 году. В качестве возможной кандидатуры американского посла называлось имя заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джули Фишер. Ранее дипломат занимала пост заместителя представителя Вашингтона в НАТО. Она также работала в посольствах США в Грузии, на Украине и в России.

С 2008 года в Белоруссии не было американского посла. Белорусское руководство приняло решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении республики санкций. Вскоре американский посол также покинул Минск. Тогда же дипломатический штат посольства США в Белоруссии был сокращен с 35 до 5 человек. Представительства двух стран возглавляли временные поверенные.