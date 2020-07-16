Белоруссия снова купила нефть у США. Вторая партия должна прийти в августе. Об этом рассказал пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, передает БЕЛТА.

«В американском порту Beaumont стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тысячами тонн нефти сорта White Eagle Blend (WEB)», — рассказал представитель компании. Из Клайпеды на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» ее доставят в августе по железной дороге.

WEB представляет собой смесь трех сортов нефти, она разработана для европейских НПЗ. Это уже вторая поставка американской нефти. Первый танкер с 77 тысячами тонн нефти сорта Bakken пришел в начале лета.

Белоруссия начала искать альтернативных поставщиков сырья после конфликта с Россией из-за цен на нефть. Помимо США, белорусская сторона также закупила сырье у Норвегии, Азербайджана и Саудовской Аравии.