В Белоруссию начала поступать нефть из США

Нефть из США начала поступать на заводы в Белоруссии. Первая партия прибыла в четверг, 11 июня, на завод «Нафтан», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна «Белнефтехим».

Представитель компании подтвердил, что в течение десяти дней предприятие получит всю закупленную американскую нефть, которая доставляется из порта Клайпеды по железной дороге.

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Литовский государственный оператор железных дорог Lietuvos gelezinkeliai сообщал, что для перевозки потребуется 22-23 состава, каждый день отправлять будут по 120 цистерн.

В литовский порт танкер NS Captain прибыл из Техаса вечером 5 июня. На его борту находятся 77 тысяч тонн сырья. Это первые для республики поставки американской нефти. Ее стоимость стороны сделки не уточняли, однако посольство США в Литве утверждало, что контракт является конкурентоспособным, а также укрепляет независимость Белоруссии.

До этого министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, анонсировавший договор с США, указал, что он станет частью государственной политики по диверсификации поставок.

На фоне конфликта с Россией по поводу цен на нефть, начавшегося в конце прошлого года и приведшего к остановке поставок, Минск начал искать альтернативных партнеров. С начала года республика закупила нефть в Норвегии, Азербайджане и Саудовской Аравии, а также с поставками через порт Клайпеды получила российскую нефть. Одновременно Белоруссия ведет переговоры с Польшей о поставках нефти через ее морские терминалы по трубопроводу. Предположительно, речь идет о контракте именно с США.

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