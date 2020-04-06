Белоруссия начала получать дешевую российскую нефть

Дешевая российская нефть начала поступать на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим», передает БЕЛТА.

«Поставки нефти на белорусские НПЗ начались согласно оформленным маршрутным поручениям», — указал представитель компании. Какие компании поставляют сырье, собеседник агентства не уточнил.

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Ранее в пресс-службе также отказались называть поставщиков, однако утверждали, что стоимость поставок составит четыре доллара за баррель, а месячный объем — два миллиона тонн. Этого хватит для загрузки работы Мозырского НПЗ и завода «Нафтан».

Сведения о премиях российским компаниям противоречивы. Так, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас говорил, что никаких премий выплачивать не будут из-за жесткой позиции президента республики Александра Лукашенко. В «Белнефтехиме» утверждают, что вопрос премий будет обсуждаться на уровне межбюджетных расчетов, а в Минфине России отмечали, что вопросом займутся после подписания контрактов.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что Минск может рассуждать о покупке нефти по четыре доллара, но такая ситуация сложится только при наличии коммерческих предложений, если они вдруг появятся.

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